Сьогодні ввечері в усіх храмах читали 12 Страсних Євангелій

За традицією, у цей день потрібно висповідатися та причаститися у храмі, прибрати помешкання, напекти паски та розписати писанки. У Чистий четвер також прийнято прокинутися до сходу сонця та викупатися у воді – це символічне очищення від гріхів.

На Літургії у церквах сьогодні згадували Таємну Вечерю, на якій Ісус Христос омив ноги своїм ученям, подаючи приклад братерської любові та смирення. Саме на Таємній Вечері Ісус встановив обряд Євхаристії — Святого Причастя.

Ввечері у храмах читали 12 Страсних Євангелій. За останнім Євангелієм свічку не гасять, її потрібно донести додому так, щоб не згасла. Вогнем від свічки малюють на одвірках хрести. Вважається, що це оберігає оселю впродовж усього наступного року.

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