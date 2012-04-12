Син Пола Маккартні збере новий The Beatles?

Син Пола Маккартні хотів би зібрати гурт із синів музикантів оригінального складу The Beatles. Не підтримав ініціативу лише старший син Рінго Стара.

За словами Джеймса Маккартні, потенційні учасники гурту вже обговорили ідею зібрати новий Beatles, але поки що ні до чого не домовилися. Однозначно висловився «за» лише сам Джеймс, пише Газета.ру

Двоє інших потенційних учасників оновленого Beatles, Шон Леннон і Дхані Харрісон, схвально поставилися до ініціативи Джеймса Маккартні. А от син Рінго Старра Зак Старкі від участі в проекті відмовився.

«Як я зрозумів, це не те, чим хотів би зайнятися Зак», - сказав Джеймс. Тому, за його словами, він спробує залучити до гурту другого сина Старра - Джейсона Старкі. Джеймс Маккартні переконаний, що надія втілити проект в життя є, треба лише сподіватися на Бога та природу.

Хоч синам легендарних The Beatles до слави батьків далеко, проте певний авторитет у музичних колах вони все ж мають.

Шон Леннон випустив кілька власних альбомів, а Дхані Харрісон прославився тим, що разом з Джефом Лінном закінчив роботу над посмертним альбом свого батька «Brainwashed». Обидва сини Старра стали барабанщиками, як і їх батько. Джеймс Маккартні за освітою архітектор, але це не завадило йому допомагати батькові у записі альбомів та випускати власні платівки – Пол Маккартні був спів продюсером записів сина, а робота велася на студії«Еббі-роуд».