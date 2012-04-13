У Києві День матері відсвяткують на Хрещатику
День матері 5 травня цього року святкуватимуть низкою заходів на головній вулиці столиці – Хрещатику.
Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА від 5 квітня, оприлюдненому на офіційному сайті міської влади.
Згідно з документом, 5 травня у центрі міста відбудеться, зокрема, ІV міський карнавал дитячої творчості (святкова карнавальна хода історичних персонажів, музичних, театральних і танцювальних колективів, представників сучасних видів спорту). Захід пройде з 12.00 до 13.00.
З 12.00 на Хрещатику від вулиці Прорізної до Майдану Незалежності працюватиме «Містечко майстрів» (виставка аматорських дитячих робіт).
З 14.00 до 20.00 для дітей функціонуватимуть встановлені розважально-ігрові майданчики.
З нагоди свята на Майдані Незалежності відбудеться гала-концерт дитячих талантів і майстрів української естради «Світ талантів – Цвіт нації». Розпочнеться концертна програма о 16.00 і триватиме до 22.00.
Розпорядженням передбачено перекриття руху транспорту з 9.00 до 22.00.