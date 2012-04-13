Україномовному кінопрокату нічого не загрожує?

Державне агентство України з питань кіно заявляє про безпідставність звинувачень у знищенні україномовного кінопрокату іноземних фільмів в інтересах російського бізнесу.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН роз’ясненні щодо ситуації, що склалася навколо постанови Кабінету міністрів № 168 про дублювання фільмів українською мовою та конфлікту навколо студії Le Doyen.

”На сьогодні безпідставною є позиція громадських рухів та деяких ЗМІ стосовно того, що вилучення одного із підпунктів з Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів призведе до того, що в Україні зменшиться кількість дубльованих фільмів державною мовою. Відповідно до положень постанови Кабінету міністрів не відбувається звуження прав громадян щодо доступу їх до перегляду фільмів державною мовою”, - йдеться у роз`ясненні.

У Держагентстві наголошують, що відповідно до статті 14 Закону ”Про кінематографію” іноземні фільми перед розповсюдженням в Україні в обов`язковому порядку повинні бути дубльовані або озвучені чи субтитровані державною мовою.

”Додатковим стимулом є пільги, передбачені Податковим кодексом України. Як приклад - звільнення від сплати ПДВ ”тимчасово до 1 січня 2016 року операцій з поставки послуг з демонстрування національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених та/чи субтитрованих державною мовою, демонстраторами фільмів”. Це додаткова преференція для здійснення дистриб’юторськими компаніями дублювання, озвучення та субтитрування іноземних фільмів державною мовою”, - підкреслюється у документі.

За інформацією Держагентства, на даний час на території України, окрім компанії Le Doyen, працює ще низка компаній, серед яких компанія ”Постмодерн”, студія звукозапису Володимира Третякова, студія дублювання ”ДіАР” та інші.

”Зазначені компанії постійно здійснюють дублювання фільмів українською мовою на високому професійному рівні, а також надають ці послуги деяким відомим світовим кінокомпаніям”, - наголошується у роз`ясненні.

Державне агентство також зазначає, що відповідно до законодавства Держкіно відмовляє у видачі Прокатного посвідчення, якщо власник відповідних прав не надав фільмокопію на кіноплівці - для власників кінотеатральних прав, на інших носіях - для власників телевізійних прав, прав домашнього відео, яка відповідає технічним вимогам для перегляду, дубльована (озвучена, субтитрована) українською мовою на території України суб`єктом господарювання, який виробляє товари, виконує роботи та надає послуги на території України. ”Жодного Прокатного посвідчення у невідповідності до вимог чинного законодавства Державним агентством України з питань кіно видано не було”, - підкреслили у Держкіно.

”Звинувачення, що пролунали на адресу уряду, і вільні інтерпретації законодавчих ініціатив у ситуації, що склалася навколо постанови КМУ № 168 про дублювання фільмів українською мовою та конфлікту навколо студії Le Doyen, вважає тенденціозними та необ’єктивними”, - наголошується у роз`ясненні.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня податкова міліція провела обшук в офісі студії кінодубляжу Le Doyen (дочірнє підприємство B&H). Студія дублювала близько 60% фільмів в Україні.

6 квітня прес-центр Державної податкової служби у м. Києві заявив, що обшуки на підприємствах кінематографічної галузі пов’язані з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах.

*** Постпродакшн студія Le Doyen - перша та єдина в Україні студія запису, обробки та зведення звуку у форматі Dolby Digital. 18 січня 2009 року Le Doyen була сертифікована компанією Dolby як студія категорії Dolby Premier. До цього в світі існувало лише 10 студій аналогічного класу.

Студійний комплекс містить в собі студію-кінотеатр Dolby Premier Mix, 5 студій для дублювання, монтажні кімнати для роботи зі звуком та відео.