”АероСвіт” почне регулярні рейси до Ростова-на-Дону

Авіакомпанія ”АероСвіт – Українські авіалінії” 24 квітня 2012 року почне виконувати власні польоти за маршрутом Київ — Ростов-на-Дону (РФ).

Як йдеться в повідомленні авіакомпанії, переданому УНІАН, ”АероСвіт” поетапно підвищить інтенсивність рейсів на лінії в квітні-травні з 2 до 5, а в перспективі – до 7 на тиждень.

З 24 квітня компанія почне виконувати польоти до Ростова-на-Дону щовівторка і щосуботи, з 3 травня до цих рейсів додадуться вильоти у четвер, з 13 травня – в неділю і з 25 травня – у п`ятницю.

У ці дні відправлення рейса з Києва передбачена о 21:50, посадка в Ростові-на-Дону – в 0:25 (за місцевим часом) наступного дня.

Час у польоті між містами становитиме близько 1 години 40 хвилин.

«Новий маршрут орієнтований на обслуговування, перш за все, етнічних і ділових потоків між містами України і Ростовом-на-Дону», - говориться в повідомленні.

Раніше «АероСвіт» експлуатував лінію Київ-Ростов з січня по жовтень 2011 року спільно з російською авіакомпанією ”Донавіа” (Росія) як маркетинговий партнер російського перевізника.

Нагадаємо, «АероСвіт» планував збільшення частотності польотів і розширення маршрутів до Росії та країн СНД.

Довідка УНІАН. Компанія ”АероСвіт – Українські Авіалінії” створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту ”Бориспіль”. Обслуговує 80 міжнародних маршрутів у 33 країни.

В рамках програми оновлення середньомагістрального флоту «АероСвіт» замовив у компанії Boeing 11 літаків Next Generation 737. Перший із них, Boeing 737-800 NG, поповнив парк компанії наприкінці березня, другий літак цього ж типу очікується в квітні-травні. З урахуванням вже поставленого повітряного судна, «АероСвіт» оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767, 20 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.