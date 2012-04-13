Викрадачі картини Сезанна хотіли продати її за 3,5 млн. євро

Підозрювані в крадіжці картини Поля Сезанна ”Хлопчик у червоному жилеті”, знайденої в Белграді у четвер вранці, мали намір продати її за 3,5 мільйона євро при тому, що реальна вартість полотна становить 110 мільйонів швейцарських франків (91,6 мільйона євро).

Як повідомляє РІА «Новости», за словами сербського прокурора з боротьби із організованою злочинністю Мілько Радісавлевіча, робота Сезанна, яка вважається національним надбанням Швейцарії, була вкрадена в 2008 році з музею Бюрля в швейцарському Цюріху разом із творами Едгара Дега, Вінсента ван Гога і Клода Моне. Крадіжка витворів мистецтва, оцінених у 112 мільйонів євро, була названа однією з найбільших в Європі.

”Під час розслідування, що тривало близько двох років, поліція одержала інформацію, що картина знаходиться в Белграді й що підозрювані намагаються її продати. За неї вже було передано 1,4 мільйона євро, а після цього ще 400 тисяч євро”, - сказав прокурор.

За його словами, зловмисники були затримані під час передачі суми грошей, що залишилася. Картина була захована в автомобілі продавця і призначалася для покупця з Белграда. Всього за підозрою в причетності до злочину в Белграді і Чачаці було затримано чотирьох людей.

Усіх затриманих правоохоронні органи Сербії підозрюють у скоєнні ще кількох десятків злочинів.

Поліцейська операція була проведена в співпраці зі швейцарською поліцією. Автентичність картини вже підтверджена швейцарським експертом.