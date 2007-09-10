У Варшаві відкрили українську суботню школу

У столиці Польщі відкрили суботню українську школу, в якій навчатимуться понад 60 дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистостях з нагоди відкриття школи взяли участь представники дипломатичного корпусу, міської влади, українських громадських організацій, українських та польських засобів масової інформації. Священики греко-католицької та православної українських церков, які діють у Варшаві, відслужили молебінь за початок навчального року.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща Олександр МОЦИК у виступі подякував польській владі за можливість українській меншині провадити освіту рідною мовою. Посол згадав усіх тих, хто повсякденною працею наближав відкриття української школи, побажав дітям успіхів у здобутті знань, вчителям - натхнення у праці на ниві збереження національної ідентичності українців у Польщі.

За інформацією прес-служби посольства України в Польщі, посол передав для української школи у Варшаві комп’ютерну техніку та книжки для бібліотеки української школи у Варшаві.

На урочистостях зазначалося, що відкриття української суботньої школи - це лише початок реалізації освітніх потреб українців у польській столиці. У співпраці з місцевою владою, крім суботньої школи, з 1 вересня при іншій школі столичного мікрорайону Середмістя відкрито клас української мови, де для зацікавлених викладається 4 години на тиждень українознавчих предметів, а з наступного року на базі цієї школи планується створення Центру української освіти, який би зосереджував різні ланки шкільного навчання, а також став методичним центром для вчителів української мови.