Тимошенко знову перенесе «Таврійські ігри» на Херсонщину

Наступного року фестиваль «Таврійські ігри» знову відбудеться на Херсонщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО в суботу на брифінгу в Херсоні.

«Знаючи, що їду на Херсонщину, я зустрілася з Миколою БАГРАЄВИМ (депутат ВР V скликання від БЮТ, організатор фестивалю - УНІАН), запитала його про перенесення, і він твердо пообіцяв, що наступного року фестиваль пройде там, де він був заснований», - підкреслила Юлія ТИМОШЕНКО, після чого привітала всіх присутніх з цим рішенням.

«Тому я вас всіх вітаю з цим і хочу сказати, що більше наша команда не буде таких речей робити: всі фестивалі будуть там, де й мають бути» - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, цього року «Таврійські ігри» пройшли не в Каховці, як завжди, а в Києві.

Почесний президент «Таврійських Ігор» Микола БАГРАЄВ, пояснюючи рішення про перенесення фестивалю до Києва, зазначив, що “місто, яке є столицею великої європейської держави, повинно мати свій музичний фестиваль, який працюватиме на позитивний імідж України”.

Також організатори конкурсу констатували, що батьківщина «Таврійських ігор» не може сьогодні запропонувати артистам гідні побутові умови. Через це, на їхню думку, фестиваль втрачає в «іменах» і ставить під ризик свій міжнародний статус.