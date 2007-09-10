На подвір’ї британського паба знайшли туру вікінгів (фото)

Археологи вважають, що виявили єдину туру вікінгів, що збереглася у Великобританії, яка була побудована в десятому сторіччі.

Знахідка була зроблена на внутрішньому подвір’ї паба в місті Уіррал у графстві Мерсісайд. Як зазначає видання, сам дерев`яний човен виявили ще в 1938 році, коли робочі будували фундамент для готелю при залізничній дорозі. Проте тоді керівництво будівництва приховало цей факт, побоюючись, що на місце приїдуть археологи й почнуть розкопки, через що робота не буде завершена вчасно, що переросте в додаткові витрати.

У 1991 році робочий Джон Макрей, що виявив туру, розповів своєму синові про знахідку, після чого відомості про неї були передані в університет Ліверпуля. Проте дослідники вважали, що це лише чутки й не перевірили їх. Нещодавно інформацією про туру вікінгів зацікавився глава археологічного відділу Ноттингемського університету Стівен Хардінг. Він зустрівся з сином Макрея і одержав від нього зразковий опис знахідки.

Місце, де, ймовірно, знаходиться тура вікінгів, було досліджено за допомогою георадара, який підтвердив, що на глибині більше 6 метрів знаходиться дерев`яний об`єкт, що формою нагадує човен. За словами Хардінга, тура могла добре зберегтися завдяки тому, що знаходиться у глині. Раніше у Великобританії знаходили тільки сліди човнів вікінгів. Дослідник має намір провести розкопки в Уїрралі й знайти туру. Для цього буде потрібно 2 мільйони фунтів стерлінгів.

Доктор з Університету Осло Батіг Пааше, вивчивши попередні дані про знахідку в британському Мерсісайді, заявив, що, найімовірніше, це шестивеслове судно вікінгів, яке могло перевозити 12 осіб. На підтвердження того, що на цій території можна зробити археологічні відкриття, пов`язані з періодом вікінгів, говорить той факт, що Уїррал був незалежною карликовою державою вікінгів в 10 сторіччі.

Lenta.ru