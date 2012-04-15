Канський кінофестиваль може опинитися в інформаційній ізоляції

У четвер повинна відбутися прес-конференція організаторів Канського кінофестивалю, на якій будуть оголошені відібрані для показу фільми. Проте найбільші міжнародні інформаційні агентства Рейтер, Франс Прес і Ассошиейтед Прес мають намір її бойкотувати.

Пов`язано це з їхнім конфліктом з огркомітетом, який збирається накласти суворі обмеження на відеозйомку при висвітленні подій на червоній доріжці та прес-конференції. Це, у свою чергу, викликано контрактами, які Канський фестиваль уклав з французьким телемовцем Canal Plus і компанією Orange.

Про обмеження ще не оголошено офіційно, але переговори між представниками інформаційних агентств і керівництвом Канського фестивалю продовжуються з лютого цього року.

Агентства наполягають на тому, що фестиваль представляє широкий громадський інтерес, а увага в дні його проведення прикована не тільки до фільмів, але й знаменитостей, слова та дії яких привертають величезну увагу суспільства.

Gazeta.ua