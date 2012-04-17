У Києві виставлені мощі Святих Петра і Февронії

У Ніколо-Йорданському храмі Києва (вул.Фрунзе, 47а) виставлені мощі преподобних Петра і Февронії, які оберігають подружжя і зціляють хворих, пише « Комсомольская правди в Україні».

Імена цих святих увійшли в історію як символ вірності і сімейного щастя. Їх навіть називають православними Ромео і Джульєттою, але на відміну від шекспірівських героїв, вони, хоча і померли в один день, але прожили щасливе і довге життя.

Існує безліч випадків, коли особисте життя людей налагоджувалося після того, як вони приклалися до мощів преподобних Петра і Февронії.

Співробітники Ніколо-Йорданського храму, де зараз перебувають мощі святих, говорять, що їх буквально засипали квітами вдячні паломник, життя яких змінилася кардинальним чином після молитов святині.

Віруючі говорять, що святі мощі також допомагають від важких хвороб.

Помолитися мощам преподобних Петра і Февронії можна буде до кінця квітня.

Довідка. Князь і княгиня Петро і Февронія жили в XII столітті в місті Муром. За легендою Петро страждав важкою хворобою і Февронія, яка була дівчиною незнатного походження допомогла йому вилікуватися. Після цього князь змушений був узяти цілительку в дружини, так як обіцяв зробити це в знак одужання. Далі - в легенді описано безліч випробувань. Петро і Февронія довго вивчали один одного, загадували загадки ... і, мабуть, так і прикипіли один до одного. Ну а бояри, незадоволені походженням їх нової княгині, вигнали подружжя з міста. Втім, незабаром подружжя повернулося в Муром. А вже в кінці життя, залишивши престол, Петро і Февронія стали благочестивими ченцями, а померли в один день, але в різних монастирях. Проте їх мощі виявили в одній труні - і це вважається першим чудом, пов`язаних з іменами Петра і Февронії.