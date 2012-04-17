Завтра у Львові розпочинаються Дні Луганська

18 квітня розпочинаються Дні Луганська у Львові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, 18-19 квітня львів’ян знайомитимуть зі своїми традиціями луганчани. У рамках Днів Луганська у Львові запланована низка заходів. Зокрема, у львівських університетах відбудуться відкриті лекції на тему: «Видатні особистості Луганщини», презентація фільму про Луганськ. Також на факультеті культури та мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка проведе майстер-клас народний артист України, художній керівник Луганського обласного українського музично-драматичного театру Михайло Голубович.

Офіційне відкриття Днів Луганська у Львові відбудеться 18 квітня о 12.00 на площі Ринок при вході у міську Ратушу. Під час відкриття заходу луганчани подарують львів’янам символ Луганщини – дерев’яну скульптуру бабака. Львів’яни та гості міста зможуть продегустувати та придбати продукцію луганських підприємств на міні-ярмарку у центрі міста. Також на площі Ринок буде виставка дерев’яних скульптур народного майстра Олександра Романеска, присвячена Євро-2012 та майстер-клас від народного умільця.

«Родзинкою днів Луганська у Львові буде концерт Луганського муніципального оркестру духової і естрадної музики у Львівській філармонії. На концерт зможе потрапити кожен охочий, адже це безкоштовний концерт. Цікавою буде зустріч із представниками музеїв Львова у історичному музеї, на якій відбудеться передача книги та презентація фільму про Луганськ», - розповіла УНІАН керівник відділу промоції міста Львова Галина Малець.

У програмі Днів Луганська заплановані зустрічі з підприємцями, а також круглий стіл на тему: «Львів і Луганськ – західні та східні ворота України». Під час круглого столу Львів та Луганськ підпише меморандум про співпрацю для встановлення і розширення взаємовигідних ділових і культурних зв`язків між містами.

«Наші міста мало знають про історію, традиції, культуру, ментальність один одного. Тому нам важливо показувати себе, розповідати іншим про свої досягнення, одночасно, вивчаючи досвід інших. Такі дні міст – не лише промоційний захід, через який мешканці мають можливість пізнати більше, зацікавитись поїхати у Луганськ чи Львів - це також єднання українських міст», - зазначив заступник міського голови з гуманітарних питань Василь Косів.

У Львові в травні заплановано провести Дні Одеси.