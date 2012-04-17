Туристи в Ялті будуть платити 1% збору

Ялтинська влада затвердила мінімальний розмір туристичного збору, він складає 1% мінімальної вартості послуги з тимчасового проживання однієї людини, повідомила прес-служба мерії.

З 1 травня по 30 вересня мінімальний турзбор з кожного відпочиваючого в день в квартирах з підселенням або частковими зручностями становитиме 0,5516 грн., в будинках з частковими зручностями - 0,8274 грн., в квартирах - 1,1032 грн., а будинках садибного типу - 1,3790 грн.

«В інші періоди року ці суми будуть удвічі менше, - повідомили в прес-службі. - Якщо житло не відповідає жодній з вищевказаних категорій, то турзбор рекомендується утримувати за тарифом "квартири" ».

Крім того, відповідно до того ж рішення виконкому незалежно від сезону з кожного туриста буде стягуватися по 0,61 грн. за кожен день його перебування в Ялті за послугу з вивезення твердих побутових відходів.

