У Рівному на вулиці Петлюри прийматимуть заявки на польські візи

07:52, 18 квітня 2012
Культура
0 0

Всього їх буде в Україні 14

Польща відкрила пункт прийому анкет для віз (call-центр) у Рівному.
Як передає кореспондент УНІАН, центр відкрито у приміщенні новозбудованого бізнес-центру, що на вулиці Петлюри, 22.

Як зазначив під час відкриття посол Республіки Польща в Україні Генрик Літвін, це вже 9-й візовий центр, відкритий в Україні останнім часом, а всього їх буде 14.

За словами посла, необхідність у відкритті таких центрі виникла тому, що польські консульства працюють з великим навантаженням. Зокрема, у 2011 році вони видали громадянам України понад 600 тис віз, що становить таку ж їх кількість, яку видали усі країни Шенгенської зони разом.

Крім того, нові call-центри поліпшують умови отримання віз для українців. «Ми зацікавлені у тому, щоб були відповідні умови для громадян України в отриманні польських і шенгенських віз», - зазначив Г.Літвін.

Також, за словами посла, скоро в Україні з’явиться восьме Генконсульство Польщі, його буде відкрито у Донецьку. Нині в Україні вже діють Генконсульства цієї країни у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Севастополі, Луцьку і Винниці.

У церемонії відкриття центру прийому віз взяли також участь голова Рівненської облдержадміністрації Василь Берташ, голова облради Юрій Кічатий, міський голова Рівного Володимир Хомко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter