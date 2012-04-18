Київ презентував свій офіційний туристичний портал

Розпочав роботу офіційний туристичний портал Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, презентація порталу відбулася вчора в Київській міській держадміністрації за участі першого заступника голови КМДА Олександра Мазурчака та представників туристичних компаній міста.

«Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року туризм обрано одним з основних напрямів розвитку столиці. Ми розробили цілу програму, яка передбачає реалізацію комплексу заходів, спрямованих на популяризацію Києва туристичного. Одним із важливих пунктів цього комплексу є створення та функціонування туристичного порталу Києва, який повинен вміщувати всю необхідну для туристів довідкову інформацію та надавати актуальну інформацію про місто та його інфраструктуру», – зазначив О.Мазурчак.

За його словами, відтепер кожен турист, плануючи свою поїздку до Києва, може завчасно скласти маршрут прогулянок, обрати екскурсію, забронювати житло чи орендувати авто на порталі “Київ туристичний” (http://visitkyiv.com.ua/) .

Портал пропонує різноманітні інформаційні послуги. Зокрема, тут зібрано інформацію про місто, найвидатніші та найцікавіші об’єкти для відвідування, перелік закладів харчування та розміщення, маршрути та графік роботи громадського транспорту, варіанти екскурсій та інша корисна інформація. Також розробники сайту зібрали великий фотобанк найкрасивіших куточків столиці – близько 1,5 тис. об’єктів.

“Проблема, щоб він (портал) жив, проблема в його розвитку. Наприклад, в місті за останні пів року зроблено 4 розв’язки, яких ні в одному Гуглі нема. І людина, яка їде в автомобілі, не зможе проїхати по цій розв’язці – бо вона не така. А на нашому порталі це вже все в режимі он-лайн змінюється”, - роз’яснив О.Мазурчак, звертаючи увагу на постійну оновлюваність нового інтернет-ресурсу. Забезпечуватиме таку наповнюваність сайту оновленою інформацією спеціальне комунальне підприємство.

На сьогодні на порталі інформація розміщується двома мовами – українською та англійською, в найближчих планах зробити подачу інформації мінімум чотирма мовами – ще додати німецьку, польську.

«Ми задіяли всі сучасні технічні засоби, які можуть стати у нагоді сучасному туристу. Створили туристичний інтернет-портал, розробили інформаційні програми для завантаження на компактні носії інформації, телефони, планшети, комп’ютери. Тобто, ми спробували створити максимально зручні умови для перебування гостей міста у Києві», – підкреслив перший заступник голови КМДА.

Так, за його даними, для надання актуальної інформації про місто Київ, а також можливості зорієнтуватися на місцевості, визначити місцезнаходження цікавих об’єктів, спланувати маршрут подорожі містом створено туристично-інформаційні термінали. Протягом 2011 року 10 таких терміналів встановили у готелях та туристичних інформаційних центрах, а цього року їх передбачено встановити ще 40.

Крім того, розроблено систему орієнтування містом: створено 91 туристично-інформаційний стенд та 95 вказівників на туристичних маршрутах.

Начальник Головного управління комунального господарства Дмитро Новицький підкреслив, що міська влада обрала 7 кластерів, у напрямку яких популяризуватиметься столиця. Це «Київ Козацький», «Київ Слов’янський», «Київ Духовний», «Київ Культурний», «Київ на Дніпрі», «Київ Діловий», «Київ Розважальний».

Він також нагадав, що 30 травня 2011 року розпочато реалізацію проекту MOBI TERRA – аудіогіда, що за допомогою мобільного телефону надаватиме інформацію різними іноземними мовами про 50 туристичних об’єктах столиці.

За словами Д.Новицького, туристам також пропонуватимуть різноманітну друковану довідкову продукцію – карти-схеми міста, путівники, інформаційні буклети, компактні z-карти тощо.