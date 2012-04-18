Україна на державному рівні відзначить 65-річчя операції "Вісла"

Президент України у зв`язку з 65-ми роковинами примусового переселення у 1947 році етнічних українців із південно-східних регіонів Польщі (операція «Вісла») дав доручення.

Зокрема, прем’єр-міністрові Миколі Азарову, головам Львівської, Волинської та Рівненської облдержадміністрацій Михайлові Костюку, Борису Клімчуку, Василю Берташу доручено забезпечити організацію та проведення заходів, пов`язаних із 65-ми роковинами примусового переселення етнічних українців із південно-східних регіонів Польщі, зокрема жалобних заходів біля пам`ятників та пам`ятних знаків українцям, які стали жертвами депортацій у XX столітті, передбачивши впорядкування відповідних пам`ятних знаків та пам`ятних місць.

Про це йдеться в Дорученні, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

Документом доручено міністру закордонних справ України Костянтину Грищенку в квітні опрацювати разом із польською стороною питання щодо надання Президентами України та Республіки Польща підтримки у здійсненні заходів за ініціативою українців у Республіці Польща, зокрема проведення міжнародної конференції, присвяченої 65-м роковинам операції «Вісла», інших тематичних заходів з питань примусового переселення етнічних українців із південно-східних регіонів Польщі, а також сприяння українській громаді в Республіці Польща.

Згідно з Дорученням, міністри К.Грищенко, Дмитро Табачник, Михайло Кулиняк повинні забезпечити за участю Національної академії наук України організацію тематичної міжнародної наукової конференції, присвяченої 65-м роковинам операції «Вісла», наступну публікацію матеріалів конференції, а також проведення круглих столів, інших науково-просвітницьких заходів, виставок фото- та архівних документів на тему депортації у 1947 році етнічних українців із південно-східних регіонів Польщі.

