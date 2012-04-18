Пам'ятник Шевченкові в Москві приберуть до кінця року

Пам`ятник Тарасу Шевченку в Москві біля готелю «Україна» («Редіссон Ройал, Москва») буде відреставровано до кінця 2012 року.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили в готелі «Україна».

«Пам`ятник Шевченку буде відправлено на реставраційні роботи, мета яких - покращення технічного стану і експозиційного виду пам`ятника. Незважаючи на обсяг перетворень, роботи має бути завершено в рекордні терміни – до кінця 2012 року», - повідомили в готелі.

За словами співбесідника агентства, на даний момент пам`ятник розташований на своєму місці, але передбачається, що його реставрація почнеться в травні.

Також повідомляється, що в квітні на території скверу Тараса Шевченка в Москві почалися масштабні роботи із впорядкування, серед яких - будівництво міської підземної стоянки на 800 машиномісць, приведення скверу у відповідність до європейських стандартів: проведення ландшафтних робіт, а також прокладання пішохідних доріжок, установлення лавок і декоративно-паркового освітлення.

Інвесторами цих робіт виступили власники готелю «Україна», бізнесмени Зарах Ілієв і Год Нісанов. Передбачається, що в проект буде вкладено близько 100 млн. доларів.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого МЗС України повідомив, що уряд Москви ухвалив рішення про тимчасовий демонтаж пам`ятника Т.Шевченку з метою його реставрації з огляду на те, що в 2014 році плануються спільні заходи до 200-річчя від дня народження Кобзаря.

