Томенко хоче референдуму щодо захисту історичних пам’яток у Києві

Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко вважає, що київська влада повинна проводити місцеві референдуми стосовно захисту історичних пам’яток, наприклад, Андріївського узвозу, а не щодо соціальний гарантій.

Як повідомили УНІАН в прес-службі віце-спікера, про це М.Томенко заявив сьогодні в ефірі телеканалу "1+1".

"Жодна країна світу не має такого прецеденту, щоби проводився референдум з питання, чи підтримує народ покращення життя для себе, збільшення своїх пенсій чи зарплат", - сказав М.Томенко.

За його словами, референдум треба проводити з принципових питань, які турбують всю громаду і з яких влада мусить отримати згоду громадян. "Треба було провести референдум стосовно того, чи підтримують кияни нинішню реконструкцію Андріївського узвозу, за якою знищується стара забудова, а замість неї будуть будуватися будівлі ХХІ століття. Отакий референдум з захисту історії та архітектури був би правильним", - додав він.

"Сьогодні трагедія полягає в тому, що збереженням, реставрацією, реконструкцією історичних пам’яток займаються всі хто завгодно: чиновники, бізнесмени, священики, дилетанти, а насправді нею мають займатися фахівці, які розуміються на українській культурі, реставрації, музейній справі тощо", - зазначив М.Томенко.

На його думку, в Україні відсутня державна політика зі збереження історичної пам`яті. "Ми не повинні поводити себе як арабські чи американські бізнесмени, які змагаються за те, щоб збудувати новіший, вищий, красивіший хмарочос зі скла і бетону. Ми країна з великою історією і для нас важливіше зберегти пам’ятки Київської Русі, козацької доби чи навіть ХІХ століття", - наголосив він.

М.Томенко вважає, що саме через відсутність послідовної та виваженої державної політики і трапилася історія на Андріївському узвозі. "Саме тому для чиновників та бізнесменів виявилося більш правильним збудувати офісний чи торговий центр, аніж зберегти об’єкти старого Києва", - додав віце-спікер.