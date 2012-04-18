Сьогодні в Києві поховають Михайла Вороніна
12:28, 18 квітня 2012Культура
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О 15.00 на Байковому кладовищі
Відомого українського дизайнера Михайла Вороніна поховають на Байковому кладовищі в Києві.
Прощання з модельєром відбудеться з 12:00 до 14:00 в приміщенні Київського міського будинку вчителя.
Похорони відбудуться о 15.00 на Байковому кладовищі, ділянка 52 - А.
Про це повідомляє "Комсомольская правда в Украине".
Михайло Воронін - творець популярної торгової марки "Михайло Воронін", а також Концерну Voronin - мережі підприємств, які спеціалізуються на пошитті та реалізації чоловічого одягу. Він неодноразовий переможець престижних міжнародних конкурсів кравецької майстерності.
Михайло Воронін помер в суботу, 14 квітня, у віці 73 років.
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