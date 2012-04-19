Відвідування Прип'яті остаточно заборонили

Мешканці відчуженого міста Прип`ять, що в Чорнобильській зоні, більше не зможуть побачити свої колишні домівки.

Зазвичай з 26 квітня по 9 травня з приводу поминальних днів 10-денну процедуру реєстрації і оплату можна було оминути та зайти до міста Прип`ять, лише показавши паспорт, але цього року таку практику припинили, повідомляє ТСН. У переселенців є традиція щороку їздити у Прип`ять і рідні села на поминальні дні. Причина, з якої цього року у поминальні дні відвідувачів у Прип`ять за спрощеним режимом пускати не будуть, полягає в аварійному стані будинків – вони можуть обвалитися будь якої миті.

"Тільки Прип`ять і багатоповерхові будинки. Те, що стосується кладовища Прип`яті, туди доступ усім бажаючим буде забезпечений", - пообіцяв перший заступник голови держагенства з управління зоною відчуження Дмитро Бобро. Крім аварійних будинків, є й інша причина зачинити прип`ятські ворота – це вандали, які все нищать. Так пояснив закриття Прип`яті інженер зі зв`язків із пресою держагенства з управління зоною відчуження Юрій Татарчук. А ще відвідувачі зони засмагають, п`ють, розважаються та влаштовують пікніки – на радіацію не зважають. Виселенці обіцяють: до рідного міста поїдуть усе одно, навіть попри заборони. Як відслідковуватимуть, чи пробралися відвідувачі у саме місто, чи сумлінно пішли лише до кладовища, ще незрозуміло. Можливо, буде посилений патруль, бо наразі, крім маленьої будки, іржавого понівеченого колючого дроту і двох охоронців на в`їзді до Прип`яті, кордонів немає. Незрозуміло й те, чому МНС застерігає людей від старих будинків, і при цьому безперешкодно пускає на кладовище, де радіометр просто розривається на позначці 4000 мікрорентген за годину.