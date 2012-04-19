«Парк Київська Русь» покаже «Сказання про Віщого Олега»

У Центрі культури та історії Стародавньої Русі «Парк Київська Русь» 21-22 квітня відбудеться прем`єра театрального дійства «Сказання про Віщого Олега».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, в основі сюжету - прибуття князя Олега до Стародавнього Києва. Глядачі побачать ритуал зустрічі киянами Олега, танці слов`янок, церемоніал проголошення Києва «матір`ю міст руських», марш воїнів, зустріч імператора Візантії і князя Олега. Кульмінацією вистави стане виступ кінного театру з постановкою легенди про смерть Олега.

Початок театрального дійства - 21 квітня о 13.00.

Театралізовану програму доповнять видовищні битви – міжнародний турнір з історичного фехтування «Витязь Київського Дитинця». Кращі бійці клубів історичної реконструкції виборюватимуть першість у номінаціях «один на один» і «п`ять на п`ять». Цього разу мечі схрестять представники клубів історичного фехтування «Акра» (Харків, Суми, Київ. Другий склад) і «Айна Бера» (Київ, Севастополь, Одеса, Миколаїв, Шостка, Вишневе. Другий склад).

Початок змагань - 21 квітня о 15.00.

На території Парку проходитимуть майстер-класи, працюватимуть тир, стайня і костюмерна. Для дітей - дитячий майданчик, де професійні аніматори залучатимуть дітей до участі в іграх і конкурсах. За сприятливих погодних умов у рамках Турніру повітряних витязів над Парком літатимуть повітряні кулі, а кращі представники аероспорту боротимуться за ключ від Дитинця Києва.

Парк прийматиме гостей 21-22 квітня з 10.00 до 19.00.

Як повідомляв УНІАН, школярі з усієї України мають можливість відвідати захід безкоштовно в рамках Всеукраїнської добродійної дитячої акції «Новий Стародавній Київ».