100-річчя скаутського руху відзначать по всій Україні

До 100-річчя організації українських скаутів «Пласт» по всій країні вже найближчим відбудеться низка святкових заходів.

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомив виконавчий директор «Пласту» Дмитро Колесник.

Він нагадав, що 12 квітня в Івано-Франківську було відкрито перший у світі пам’ятник «Пластунам, що не зламали своїх присяг». При цьому Д.Колесник відзначив, що кошти на встановлення цього пам’ятника були зібрані самими пластунами.

21 квітня, повідомив він, відзначення дня першої пластової скаутської присяги відбудеться в центрі Києва. Зокрема, пройде історичний квест «100 років скаутингу в Києві». Очікується, що в урочистостях у столиці участь візьмуть пластуни з усієї України.

28-29 квітня святкування відбудуться у Львові. Туди планують приїхати понад 1000 пластунів зі всієї України, а деякі з них саме цього дня складуть свою першу пластову присягу.

Як зазначив Д.Колесник, основний етап святкування відбудеться з 9 по 25 серпня. Спочатку пластуни проведуть 10-денні табори у різних регіонах України. А вже з 19 серпня відбудеться Ювілейна міжнародна пластова зустріч (ЮМПЗ). В рамках цього заходу діти зможуть спробувати себе у історичному, туристичному, інтелектуальному та мистецькому напрямках, виконуючи суспільно корисні справи.

На ЮМПЗ очікується 2,5 тис учасників. «Станом на зараз ми вже маємо зареєстрованих 1700», - сказав Д.Колесник. Організатори чекають на молодь зі США, Канади, Німеччини, Естонії, Австралії, Польщі, Росії, Молдови та інших країн.

«Хочеться похвалитися тим, що український скаутинг і «Пласт» представлені у міжнародних структурах на досить високому рівні», - зауважив член Крайової Пластової ради Ярослав Юрчишин, додавши, що, зокрема, вони представлені у Всесвітньому скаутському русі.

Я.Юрчишин зауважив, що головне завдання будь-якого пластуна, яких в Україні наразі понад 6 тисяч, – щодня робити добрі справи. Тому до ювілею також було організовано проект «100 добрих справ до 100-річчя «Пласту».

«Пластуни в Донецьку, Краматорську, Києві, Львові, Івано-Франківську – по всій Україні – роблять невеличкі справи, які роблять це життя легшим», - сказав Я.Юрчишин і пояснив, що, зокрема, це спілкування з дітьми у дитячих будинках та прибирання занедбаних цвинтарів.

У свою чергу координатор Опікунської ради Пласту, народний депутат України Леся Оробець зазначила, що «Пласт» на три чверті складається з неповнолітніх дітей і на чверть – із волонтерів.

При цьому вона зауважила, що «Пласт» допомагає розвивати в собі організаційні здібності та комунікативні навички, здатність об’єднувати та надихати людей, діяти самостійно та в команді, ставити перед собою цілі та досягати їх.

Л.Оробець висловила переконання, що такий довгий час існування організації свідчить про правильні засади, організаційні навички та здатність до відбору найкращих кадрів.

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З 21 квітня до 30 вересня 2012 року у столиці відбуватимуться загальноміські заходи з відзначення 100-річчя українського скаутського руху.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

Згідно з затвердженим планом заходів, 21 квітня о 10.00, на майданчику перед КМДА відбудеться урочисте зібрання скаутських осередків для проголошення першої української скаутської присяги. 28 квітня з Софійської площі стартуватиме Всеукраїнський форум скаутських організацій з нагоди відзначення 100-річчя українського скаутського руху.

До Дня Незалежності України у Київському міському Будинку учителя відбудеться фотовиставка «Скаути столиці: історія та сучасність». Також відбудеться загальноміська акція «Юнь Києва запрошує».

Завершить цикл тематичних заходів, науково-практична конференція «100 років українського скаутингу: історія та перспективи розвитку».

Для проведення заходів на належному рівні міська влада забезпечуватиме охорону громадського порядку та медичний супровід. Організаційну та методичну підтримку організаторам надаватимуть спеціалісти Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту.

«Насамперед, міська влада підтримує і сприяє розвитку скаутського руху столиці через те, що це одна з найкращих форм самоврядування молоді і приклад позитивної субкультури, яка діє на благо своє громади. Адже відомо, що скаутинг – це міжнародний неполітичний молодіжний рух, який своєю метою ставить підтримку молоді в її фізичному, розумовому і духовному розвитку», – зазначив начальник ГУ сім’ї, молоді і спорту КМДА Володимир Вовк.

Наразі у столиці активно діють 25 скаутських організацій, членами яких є близько 2 тисячі юнаків та дівчат.

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Пласт – Національна скаутська організація України, заснована 1911 року. Офіційною датою заснування пластуни вважають день складання присяги на вірність Богові та Україні, що відбулася у квітні 1912 року в приміщенні Львівської академічної гімназії. Присяга була складена під проводом одного із засновників Пласту – Олександра Тисовського.