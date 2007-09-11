У Єрусалимі відкрилася виставка, присвячена Голодомору 30-х років

У Єрусалимі відкрилася виставка «Забуттю не підлягає», присвячена Голодомору 30-х років в Україні. Експозиція була привезена до Ізраїлю за сприяння Міжнародного фонду народного депутата України п`ятого скликання (фракція БЮТ) Олександра ФЕЛЬДМАНА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О. ФЕЛЬДМАНА, у відкритті виставки взяли участь Посол України в Ізраїлі Ігор ТИМОФЄЄВ, депутати Кнесету, провідні політики, громадські діячі, історики, журналісти і представники Товариства вихідців з України.

Під час церемонії О. ФЕЛЬДМАН зачитав телеграми від Президента України Віктора ЮЩЕНКА і лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, направлені з нагоди відкриття виставки. Він також подякував главі української держави за його міжнародну ініціативу визнати Голодомор 30-х років в Україні за геноцид.

Проведення виставки, що розповідає про Голодомор, – частина програми Фонду з інформування ізраїльської громадськості про Геноцид проти українського народу. За словами О.ФЕЛЬДМАНА, основна мета виставки - відтворити хроніку злочинів тоталітарного режиму, зафіксувати події та факти, які не можна забувати.

У повідомленні також наголошується, що унікальність виставки «Забуттю не підлягає» полягає в тому, що в основу музейної експозиції, складеної Київською міською організацією Всеукраїнського товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса, покладено проблемно-хронологічний принцип.

За словами творця виставки, голови київського «Меморіалу», заступника директора Національного інституту пам`яті України Романа КРУЦИКА, експозиція на основі незаперечних фактів, архівних документів, експонатів та ілюстрацій відображає події і факти тоталітарного минулого України. Виставка розкриває історичні передумови трьох голодоморів, які пережила Україна в 1921–23, 1932–33 і в 1946–47 роках.

Після завершення виставки, яка триватиме близько місяця, її експонати будуть передані в дар ізраїльському музею Голокосту «Яд Вашем», а деякі з них - Ізраїльському Товариству вихідців з України.

Крім того, наголошується в повідомленні, О.ФЕЛЬДМАН запропонував у відповідь на відкриття «Українського парку» в Ізраїлі найближчим часом відкрити «Ізраїльський парк» в Україні.