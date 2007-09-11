Німецький театр поставив п`єсу про Путіна й Політковську (фото)

Потсдамський театр Ганса Отто (Hans Otto Theater) 7 жовтня представить німецькій публіці прем`єру спектаклю "День народження Путіна - вечір для Ганни Політковської".

Сценаристом і режисером п`єси виступила Петра Ліза Мейер (Petra Luisa Meyer). Роль Анни Политковської виконує Ріта Фельдмайер (Rita Feldmeier), роль Володимира Путіна - Андреас Германн (Andreas Herrmann), роль Герхарда Шредера - Роланд Кухенбух (Roland Kuchenbuch).

Крім того, в п`єсі присутні інші персонажі: бабуся Свєта і мати Саліна з Беслана, російський солдат і журналіст.

За даними, які наводить слова завідуючого театру, п`єса дуже жорстока і шокуюча. За сюжетом, Шредер запрошує Путіна до себе відзначити день народження. Анна Поліковська бере участь в їхній розмові як ангел.

Прем`єра "День народження Путіна - вечір для Ганни Політковської" спеціально була призначена на 7 жовтня - це день народження Володимира Путіна, цього ж дня у 2006 році Ганна Політковська була застрелена в під`їзді власного будинку.

Lenta.ru