В УНІАН презентували православний журнал «Фома в Украине»

У квітні вийшов перший номер православного журналу «Фома в Украине».

Про це головний редактор видавничого дому «Фома» Володимир Легойда повідомив 19 квітня на прес-конференції в УНІАН.

«Про що ми хочемо говорити? Ми намагаємося говорити про найголовніше, про те, з чим приходить у цей світ християнство. Християнство – це не те, якою людина була, і навіть не те, якою людина є, але те, якою вона може стати, якщо слідуватиме Христу. А вона може стати подібною до Христа. Це і є найголовніший месидж, з яким ми звертаємося до читача. А ще це розмова й про те, як віра змінює людину. Про те, що християнство - це звістка про справжню свободу», - повідомив В.Легойда.

У свою чергу, голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви протоієрей Георгій Коваленко відзначив символічність того, що перший номер журналу «Фома» виходить в Україні напередодні Фоминого тижня.

«Цього тижня Церква згадуватиме апостола Фому. Нам дуже приємно, що розпочинається апостольська подорож журналу по Україні. Ми вітаємо «Фому в Украине» і сподіваємося, що це буде справжнє спілкування, це будуть глибокі тексти, актуалізовані для України», - сказав Г.Коваленко.

Також він зазначив, що журнал «Фома в Украине» одержав благословення Предстоятеля Української православної церкви Блаженнійшого митрополита Володимира і включений у список ЗМІ, рекомендованих для розповсюдження в УПЦ.

Керівник проекту «Фома в Украине» Антон Никітін, презентуючи видання, звернув увагу на дефіцит у нашій країні якісних журналів, і зазначив, що одним з головних критеріїв роботи нового видання став «серйозний освітній і змістовний ценз» і відсутність «випадкових авторів».

«Обличчя з обкладинки першого журналу – це білорус Гостюхін, серб Кустуріца, росіянин Дюжев. Автори журналу - кращі православні публіцисти з усього пострадянського простору. У журналі зрозумілою і доступною мовою йдеться про красу православ`я, не лише про віру, а й про культуру, про музику, про суспільні проблеми. У журналі немає конфлікту, немає політики, немає тем, які роз`єднують людей, він євангельський за своїм духом. Це журнал не лише для православних віруючих, а й для тих, хто сумнівається, хто хоче вірити, але має сумніви, або не має душевних сил для того, щоб змінити своє життя. Це журнал для українського читача», - підкреслив А.Нікітін.

За його словами, видавці журналу «Фома в Украине» ставлять перед собою мету допомагати людям не лише в духовному житті.

«У рубриці «У вас буде дитина» разом з порталом «Сиротінню – ні!» ми розповідаємо про дітей, які можуть бути всиновлені. Також журнал покликаний допомогти людям, які знаходяться в складній життєвій ситуації і потребують співрозмовника, який може дати їм раду», - зазначив керівник проекту.

Кажучи про розвиток проекту, В.Легойда висловив сподівання, що «Фома в Україні» відбудеться як культурне явище.

«Я б бачив два шляхи розвитку: перший – це мультимедійний, другий – це проекти-супутники. У нас є дитяча серія, котра має великий попит: «Настя и Никита» – це книжки, які виходять у форматі журналу, орієнтовані на дітей. Дефіцит дитячої літератури – серйозна проблема», - зазначив В.Легойда.

Як повідомили видавці, журнал «Фома в Украине» можна буде купити в єпархіях УПЦ і в світській мережі – у кіосках «Преса» і точках продажу холдингу «Твоя преса». Також журнал безплатно розповсюджуватиметься в лікарнях, у міських бібліотеках, у в`язницях.

В майбутньому журнал «Фома в Украине» видаватиметься також і українською мовою.

Довідка УНІАН. «Фома в Украине» - самостійний проект, який утілює ідеї журналу «Фома», – популярного православного видання для широкого загалу на пострадянському просторі.

Журнал «Фома» - щомісячне культурно-просвітницьке та інформаційно-аналітичне видання. Його основна тематика: розповіді про християнство і його роль у культурному і суспільному житті.

Видання благословили Предстоятель РПЦ, патріарх Московський і всієї Русі Кирил і Предстоятель УПЦ, митрополит Володимир.