На травневі свята українці поїдуть в Емірати, Таїланд і в Іспанію

Цього року на травневих святах українці будуть відпочивати в Еміратах, в Таїланді і в Іспанії. Як повідомляє «Пан Укрейн», ці країни увійшли в трійку найпопулярніших напрямків травневих канікул.

На четвертому місці за популярністю - Грузія.

Традиційно затребуваною залишається Європа: Чехія, Угорщина, Франція, Італія посіли п`яте місце.

«Популярність напрямку залежить від простоти оформлення поїздки, ціни і інтересу до самої країні. У Таїланд були тури від 396 доларів за 7 ночей (без перельоту), Грузія коштувала від 455 євро за 6 днів з перельотом, поїздка у Прагу обходилася в 450 євро - за 6 ночей з перельотом», - розповідає заступник директора з туризму «Пан Укрейн» Ольга Юденко.

Серед турів Україною найбільш популярні напрямки: Крим, Одеса, Львів, Кам`янець-Подільський та Київ.

