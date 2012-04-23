У Криму відкрився єдиний в Європі парк левів (фото)

Сафарі-парк «Тайган» - єдиний у Європі парк левів - відкрився в суботу в Криму. Більше 1,5 тисячі тварин, серед яких 54 лева і єдина пара жирафів в Україні, оселилися у степовій частині півострова, в Білогірському районі.

«В Європі ніхто стільки левів не зосереджує не тому, що їх складно зібрати, а тому, що складно прогодувати. Одному леву потрібно 7-10 кг м`яса на день», - сказав журналістам власник парку «Тайган» і ялтинського зоопарку «Казка» Олег Зубков.

Сафарі-парк створювався 6 років. Він займає 32 гектари землі.

«Цей чудовий об`єкт приверне до себе багато туристів, ми покажемо красу степового Криму: поряд знаходиться Біла скеля і водосховище, звідси видно передгір`ї», - зазначив на відкритті «Тайгана» голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов.

Відвідувачі парку, який в середині цього тижня за рішенням кримського парламенту отримав статус об`єкта природно-заповідного фонду півострова, зможуть пройти по залізних мостах висотою близько 4 метрів і поспостерігати за життям левів. У майбутньому туристи зможуть погодувати хижаків м`ясом, а також пограти з дитинчатами левів. На території «Тайгана» розташований зоопарк, в тому числі є спеціальний куточок для дітей.

Крім того, в сафарі-парку розташовані кафе і готель, який надасть послугу «левеня в номер». «Прокинулися вранці, а ваш коханий підметушився, заплатив 100 гривень, і вам принесли левенятко пограти, зробити фото», - сказав Зубков.