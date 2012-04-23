Американський мільярдер збудує в Грузії хмарочос

Президент Грузії Михайло Саакашвілі і американський мільярдер Дональд Трамп презентували сьогодні в Батумі проект першого грузинського хмарочосу.

Будуватиме 47-поверховий житловий комплекс компанія Трампа. Вартість проекту - чверть мільярда доларів.

Домовленість про будівництво в Батумі хмарочосу "Trump Tower" була досягнута ще під час торішнього візиту в США президента Саакашвілі.

Напередодні Трамп прибув на власному літаку до Тбілісі. Він назвав Грузію "одним з найбільш чудових місць в світі" і заявив, що країна відкриває величезні інвестиційні можливості.

Міністр економіки та сталого розвитку Грузії Віра Кобалія зазначила, що прихід капіталу Трампа до Грузії дає "зелене світло" для інвестицій з усього світу.

Грузинська економіка серйозно постраждала в результаті військового конфлікту з Росією в 2008 році, проте в останні два роки обсяг західних інвестицій зростає, зазначає Радіо Свобода.