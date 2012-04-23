Муфтій Криму вимагає від УПЦ МП припинити кропити мусульманських дітей

Еміралі Аблаєв заявляє, що дії християнських священиків суперечать низці законів, зокрема - Конституції.

Муфтій Духовного управління мусульман Криму (ДУМК) Еміралі Аблаєв просить Кримську єпархію Української православної церкви Московського патріархату припинити окроплювати водою дітей мусульман у дитсадках і школах регіону і читати над ними молитви.

У зверненні муфтія до митрополита Лазаря і міністра освіти Криму Віталіни Дзоз, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН, йдеться, що 19 січня священик окропив, у тому числі і мусульманських дітей, у дитсадку «Берізка» в Кіровському районі, а 19 квітня той самий обряд виконано щодо учнів школи № 43 Сімферополя, серед яких були мусульмани. «Християнські ритуальні обряди були виконані як над дітьми дошкільного віку, так і над школярами нехристиянського віросповідання, батьки яких висловлюють обурення», - відзначає голова ДУМК.

Духовне управління мусульман Криму висловлює протест щодо такої практики.

«Мусульманське віросповідання дітей та їх сімей не припускає виконання над ними якихось християнських ритуальних обрядів, співів, читання псалмів, молитов. Представник кожної релігійної конфесії Криму має дане Богом право на свободу своїх віропереконань від будь-яких нав`язувань з боку сусідніх конфесій», - пише Е.Аблаєв.

Крім того, він заявляє, що дії християнських священиків суперечать низці законів, зокрема - Конституції.

«Кожний має право на свободу світогляду і віросповідання… Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов`язкова», - нагадує голова ДУМК.

Муфтій просить профільне міністерство провести роз`яснювальну роботу з директорами дитсадків і шкіл, а також з священиками Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ МП.