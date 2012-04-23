У Києві реконструюють 8 парків і скверів

Розпорядженням, підписаним головою КМДА Олександром Поповим, затверджено перелік об’єктів для проведення робіт із реконструкції столичних парків та скверів.

Як повідомляє прес-служба КМДА, замовником виконання проектних і будівельних робіт з реконструкції об’єктів визнано комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд».

Так, запланована реконструкція скверу на вул. Васильківській, 43-47, що у Голосіївському районі міста, у Деснянському районі буде здійснена реконструкція парків «Кіото» та «Молодіжного», а також паркової зони на проспекті Маяковського і площі Анкари.

Крім того, серед переліку об’єктів – реконструкція парку біля будинку культури та мистецтв мікрорайону ДВРЗ та паркової зони навколо озера Тельбін, що у Дніпровському районі.

Також реконструкції підлягає і парк відпочинку в Оболонському районі біля озера Кирилівське (проспект Оболонський – вул. Богатирська). У найближчих планах – відремонтувати та навести належний благоустрій і в парку «Інтернаціональний» (50-річчя Жовтня, вул. Тулузи).