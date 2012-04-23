У Донецькій області відкривають пам'ятник Леніну

Пам`ятник засновникові Комуністичної партії Радянського Союзу Володимиру Леніну відкривають сьогодні в Красноармійську.

Про це повідомляє РІА "Новости".

"Це перший пам`ятник Леніну за всі роки незалежності України, який відкривається у місті. Раніше відкривалися тільки невеликі бюсти в селах", - сказала керівник прес-служби Донецького обкому Компартії України Олена Волинець.

За її словами, пам`ятник виготовлений з міді. З`явиться він у центральній частині Красноармійська на вулиці Леніна, де раніше знаходився міський комітет партії. У церемонії відкриття візьме участь перший секретар ЦК КПУ, керівник фракції комуністів у Верховній Раді Петро Симоненко.

У 2011 році Донецька обласна організація "Конгресу українських націоналістів" зажадала від місцевих властей Донецька та Донецької області очистити регіон від комуністичної тоталітарної символіки напередодні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, матчі якого пройдуть в Києві, Донецьку, Харкові та Львові.

"Деякі пам`ятники: Леніну (їх тільки в Донецьку кілька десятків), Дзержинському, Куйбишеву, Кірову, Петровському необхідно демонтувати і перевезти в сквер біля краєзнавчого музею міста, створивши там" Музей комунізму " і відкривши для туристів екскурсійний маршрут", - пропонувала тоді голова донецької організації "Конгресу українських націоналістів" Марія Олійник.