Випускники столичних шкіл завершать навчання 3 травня

Навчання в одинадцятих класах загальноосвітніх шкіл столиці завершаться 3 травня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на Головне управління освіти і науки КМДА.

12 травня 16 тис. 365 випускників отримають атестати про повну загальну середню освіту.

Учні 9-х класів завершать навчання 11 травня, а 1 червня їм вручать документи про загальну середню освіту.

Інші школярі підуть на літні канікули з 25 травня 2012 року.

За даними управління, серед випускників 11-х класів 1 тис. 298 учнів є претендентами на нагородження золотими (914 учнів) та срібними (384 учні) медалями.

Крім того, державна підсумкова атестація випускників 11-х класів триватиме з 4 до 11 травня з таких предметів: українська мова, профільний предмет, предмет за вибором учня.

Загалом сесія ЗНО розпочнеться з 15 травня і триватиме до 7 червня.

Цього року до переліку навчальних дисциплін також додано всесвітню історію.

Таким чином, у 2012 році ЗНО проводитиметься з хімії – 15 травня; російської мови – 17 травня; географії – 19 травня; математики – 21 і 22 травня; всесвітньої історії – 24 травня; іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська) – 26 травня; української мови і літератури – 28 і 29 травня; історії України – 31 травня та 1 червня; фізики – 5 червня; біології – 7 червня.