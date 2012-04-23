Для збереження Володимирської гірки треба звести підпірну стінку

Столичний парк «Володимирська гірка» потребує термінового вжиття заходів із зупинення зсувних процесів біля пам’ятника князю Володимиру, заявляє депутат Київради Олександр Бригинець.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.Бригинця, за словами депутата, в отриманій відповіді на його запит до голови КМДА Олександра Попова щодо стану Володимирської гірки, написаній ПАТ «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт», рекомендується для збереження стійкості схилу побудувати підпірну стінку, виконати організацію поверхневих стоків, влаштувати борт по брівці схилу та ліквідувати депресії рельєфу, де накопичилась вода. Крім того, слід терміново затампонувати тріщини на тротуарі і на прогулянковій доріжці, що проходять від пам’ятника у напрямку Володимирського узвозу, та провести переасфальтування доріжок.

«Замість того, щоб вникнути у проблему Володимирської гірки, О.Попов поспішив повідомити, що ніякої небезпеки немає. Але є й інша, теж цілком офіційна точка зору. На жаль, владна піраміда побудована так, що обіцянки і заяви робить керівник міста, а в разі проблем відповідальність несуть ті, хто працює на місцях», - заявив О.Бригинець.

Тому, наголосив він, саме керівникам середньої і нижньої ланки треба максимально уважно ставитися до проблем міста і не поспішати робити поспішні оптимістичні заяви.

«Адже, якщо щось станеться, саме «стрілочники» сидітимуть за ґратами, поки їхні керівники ділитимуть прибутки і відпочиватимуть на Багамах», - зауважив О.Бригинець.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня О.Бригинець, посилаючись на інформацію громадськості, заявив, у якій звернув увагу влади на просідання ґрунту біля пам’ятника Володимиру на Володимирській гірці.

У відповідь О.Попов запевнив, що стан Володимирської гірки не катастрофічний і не несе загрози пам’ятнику.

Разом з тим він зауважив, що цього року виділено близько 10 млн грн на упорядкування Володимирської гірки і ці роботи будуть виконані.