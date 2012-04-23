Українцям видадуть 11 тисяч на зміну професії

В Україні незабаром введуть ваучери, що містять кошти на навчання для отримання нової професії або підвищення кваліфікації, повідомив віце-прем`єр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, пише "Сегодня".

"Багато людей з віком стають неконкурентоспроможними. У той час, як за кордоном людина постійно вчиться, у нас немає ніякого навчання. Тому ми будемо надавати спеціальний ваучер людям, яким 45 і більше років, і які мають 15 років трудового стажу. Таким чином, людина буде отримувати 11 630 гривень. За рахунок цього ваучера вона зможе отримати іншу спеціальність", - розповів Тігіпко.

За його словами, цих коштів не вистачить на другу вищу освіту, але якщо людина вкладе ще кілька тисяч, то зможе навчатися у вищому навчальному закладі. Якщо ж у неї немає такого бажання або можливості, тоді на ці кошти вона може просто підвищити свою кваліфікацію в будь-який інший спосіб.

"Тобто ми даємо можливість людині пройти навчання і бути більш конкурентоспроможною на ринку праці", - підсумував віце-прем`єр.

