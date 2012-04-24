Сергій Жадан презентував свої «Вогнепальні й ножові»

Відомий український поет і прозаїк Сергій Жадан презентував свою нову збірку поезії «Вогнепальні й ножові».

Презентація книги відбулася 23 квітня в УНІАН.

За словами автора, читач знайде у збірці вірші на теми релігії, кохання, криміналу та сучасної політики.

С.Жадан запевнив, що особисто йому книга надзвичайно подобається, й він вважає цю збірку кращим з того, що написав у житті.

Загалом до збірки увійшли вірші, написані протягом останніх чотирьох років.

«Ця книжка є доволі дивною. З одного боку, там багато зброї, крові, ножових поранень, а з іншого боку там вистачає інтимної лірики, віршів про любов. На мою думку, це справді композиційно найвдаліша річ», - зазначив автор.

Своєрідним вступом до книги С.Жадан називає есей «Герої, апостоли, жінки і міста». «У мене завжди було бажання написати до книги певний коментар, де я пояснив би образи, метафори, героїв, згаданих у моїх містах. Мені здалося, що навіть люди, які не люблять вірші, можуть прочитати цей есей», - сказав автор.