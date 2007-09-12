У Львові у «Клуб поганих дівчат» прийматимуть особливо поганих

У суботу, 15 вересня, о 19.00 в клубі «Лялька» в межах Форуму видавців під патронатом книжкової серії «Сучасна Сага» видавництва «Зелений пес» відбудеться урочисте відкриття «Клубу поганих дівчат», до якого увійдуть авторки «поганих героїнь», – про це сьогодні, 12 вересня, ЗІК повідомила прес-служба видавництва «Зелений пес».

Як йдеться у повідомленні, засновниця клубу – письменниця, журналістка, авторка роману «Пісні про життя» та «Drifters» Катерина Хінкулова – за допомогою публіки прийматиме до клубу лише тих авторок, які пройдуть численні випробування на «поганість». Захід супроводжуватиме жива музика.

Як повідомила прес-служба, читачі давно стомились від вишуканих ідеальних літературних героїнь, тому тепер письменниці охочіше пишуть про «поганих героїнь». «Ці героїні не слухаються тата й мами, закохуються у сумнівних, а інколи й відверто небезпечних чоловіків, роблять дурниці, кохаються поза шлюбом та витворяють іноді таке, що навіть їхні авторки дивуюся і обурюються».

Серед офіційних «поганих дівчат»:

1. Катерина Хінкулова – письменниця, журналістка, авторка роману «Пісень про життя» та «Drifters»;

2. Ірина Кимличенко – письменниця, поетеса, журналістка, професійна ворожка, авторка роману «Сьогодні сонячно»;

3. Ада Самарка – письменниця, перекладачка, фотограф, авторка роману «Смак заборони»;

4. Ірина Потаніна – письменниця, журналістка, фотомодель, авторка «Чоловічого роману».