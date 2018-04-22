Леонід Кучма продовжує обдаровувати молодих талантів

10 вересня у Фонді «Україна» у рамках проекту «Обдаровані діти» Леонід Кучма надав юній бандуристці Ганні Кулик грант для придбання нової бандури.

Ганна Кулик із відзнакою закінчила Київську середню спеціальну музичну школу-інтернат ім. Миколи Лисенка для обдарованих дітей у 2006 році і вступила до Національної музичної академії України на оркестровий факультет (кафедра народних інструментів, бандура). Вже за рік навчання обдарована студентка проявила себе як яскрава творча особистість, яка серйозно і цілеспрямовано працює над вдосконаленням своєї музичної майстерності. Ганна дуже любить співати, має яскравий, індивідуальний репертуар, що складається з народних та авторських пісень. Бандуристка неодноразово брала участь у всеукраїнських концертах і музичних фестивалях, але мріє брати участь у міжнародних.

Під час вручення гранту Леонід Данилович побажав Ганні купити той інструмент, який до вподоби.

– Думаю, що ви більше на цьому розумієтеся, ніж ми тут у Фонді. Цікаво дуже знати, хто у Херсонській губернії привів вас до такого інструменту.

Ганна у свою чергу розповіла, що вона спочатку пішла на фортепіано, але у другому класі у школі був звіт і там грала дівчинка на бандурі. Прийшовши додому, вона сказала мамі, що хоче грати ще й на бандурі.

Після чого мама пішла до директора просити дозволити Ганні грати на двох інструментах водночас – фортепіано, бандура.

Дівчина на відмінно справилася з таким завданням, – вона закінчила з відзнакою музичну школу по двох інструментах.

Крім того, що Ганна чудово опанувала два інструменти, вона має привабливу зовнішність, приємна у спілкуванні, ще й надзвичайно співає. На знак подяки дівчина заспівала Леоніду Даниловичу дві українські народні пісні – «Там у вишневому саду» та «Пісню про матір».

– Я б із задоволенням вам зіграла, але так сталося, що моя бандура тріснула. Я Вам краще заспіваю…

Гадаю, що спів Ганни пробудив у Леоніда Даниловича ще більше бажання допомагати молодим українським талантам.

– Мені більш за все подобається, що такий талант вийшов не з Києва, а з Херсонської губернії. Але я теж з такого глухого села, яке на карті з’явилося після того, як я став президентом, так само як і Хоружівка.

Ганні лише 20 років і в неї грандіозні плани, зокрема, прославляти Україну у цілому світі.

– У моїх планах є прославляти Україну і хотілося, щоб у світі нас знали не так, як знають зараз.

Оксана Климончук