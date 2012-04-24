Творчим спілкам Києва виділять нові приміщення

Творчим спілкам Києва нарешті виділять нові приміщення. Відповідний проект рішення «Про передачу у власність творчим спілкам України нежилих приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва» підтримала комісія Київради з питань культури та туризму, він внесений до порядку денного найближчої сесії Київради 26 квітня 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови комісії Олександра Бригинця.

«Після багатьох років боротьби київська влада пішла назустріч творчим спілкам через наближення виборів. Можливо, треба проводити вибори якомога частіше, бо влада турбується про людей тільки безпосередньо перед виборами. Сподіваюсь, творчі спілки не відреагують на виділення приміщення, як бабусі на гречку, яку їм роздають», - зазначив О. Бригинець.

Депутат повідомив, що відповідно до проекту рішення, Національній спілці театральних діячів України буде передано безоплатно у власність приміщення на бул. Тараса Шевченка, 3 А; Київській організації Національної спілки композиторів України – приміщення на вул. Пушкінська, 32 А,А; Національній спілці композиторів України – приміщення на вул. Пушкінська, 32 А, А (прибудова); Національній спілці майстрів народного мистецтва України – приміщення на вул. Рейтарська, 27 А; Національній спілці журналістів України – приміщення на вул. Хрещатик, 10 А; Спілці дизайнерів України – приміщення на вул. Костянтинівська, 54; Національній спілці письменників України – на вул. Суворова, 3.

