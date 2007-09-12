Поланські відмовився знімати ”Помпеї”

Режисер Роман Поланські відмовився брати участь у зйомках фільму "Помпеї", який повинен був стати найвеликобюджетнішим в його кар`єрі, повідомляє Variety з посиланням на продюсера кінопроекту Роберта Бенмусса.

За його словами, таке рішення Поланські викликане майбутньою на літо 2008 року, на яке заплановані основні зйомки фільму, страйком членів Гільдії акторів кіно й Гільдії режисерів США. Їх контракти закінчуються 30 червня майбутнього року.

Протягом останніх 48 годин продюсери фільму зустрічалися з агентами акторів, які будуть зайняті в зйомках, але ті не змогли гарантувати участь своїх підопічних у проекті після 30 червня. Планувалося, що основні зйомки "Помпеї" пройдуть у серпні 2008 на півдні Італії, оскільки виверження Везувію якраз відбулося 26 серпня.

За словами Бенмусса, якщо в лютому суперечка з акторами буде залагоджена, то, можливо, Роман Поланські знову візьметься за режисуру "Помпеї". Проте, як зазначив продюсер, "надія на це дуже невелика". Режисер уже витратив на роботу над фільмом 18 місяців і тепер жаліє про втрачений час.

Бюджет фільму повинен був скласти 130 мільйонів доларів. 35 дистриб`юторів у всьому світі купили права на цю картину тільки через те, що її зніматиме знаменитий режисер. З проекту вже вибули студії Pathe і RAI Cinema.

Lenta.ru