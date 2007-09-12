Поланські відмовився знімати ”Помпеї”
Конфлікт з акторами
|”Останній день Помпеї” пензля Брюллова. Ілюстрація з сайту wga.hu
За його словами, таке рішення Поланські викликане майбутньою на літо 2008 року, на яке заплановані основні зйомки фільму, страйком членів Гільдії акторів кіно й Гільдії режисерів США. Їх контракти закінчуються 30 червня майбутнього року.
Протягом останніх 48 годин продюсери фільму зустрічалися з агентами акторів, які будуть зайняті в зйомках, але ті не змогли гарантувати участь своїх підопічних у проекті після 30 червня. Планувалося, що основні зйомки "Помпеї" пройдуть у серпні 2008 на півдні Італії, оскільки виверження Везувію якраз відбулося 26 серпня.
|Роман Поланські
Бюджет фільму повинен був скласти 130 мільйонів доларів. 35 дистриб`юторів у всьому світі купили права на цю картину тільки через те, що її зніматиме знаменитий режисер. З проекту вже вибули студії Pathe і RAI Cinema.