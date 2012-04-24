Знаменита кіноактриса Дженніфер Еністон виходить заміж. Її обранцем став актор і сценарист Джастін Теру, з яким вона познайомилася під час зйомок фільму Пристрасть до зміни місць.

Зіркова пара планує одружитися в липні цього року. Урочиста подія відбудеться в готелі Elounda Beach Hotel, розташованому на острові Крит - батьківщині батька Дженніфер, повідомляє портал TMZ.

Як відомо, у 2005 році Еністон розлучилася з Бредом Піттом, кілька років боролася з депресією, а також була змушена витримувати тиск жовтої преси, що активно обговорювала подробиці розлучення голлівудських зірок, а потім новий роман Пітта з Анджеліною Джолі.

Чутки про майбутнє весілля Еністон, якої довгі роки після розлучення не щастило в особистому житті, в пресі поширюються з початку цього року.

Що ж до колишнього чоловіка Еністон Бреда Пітта і його майбутнього весілля з Анджеліною Джолі, то актрису це абсолютно не турбує.

Британський таблоїд The Sun цитує коментарі одного з друзів Еністон, який заявив: "Дженніфер рада за Бреда і Анджеліну, але любить Джастіна і щаслива, що все склалося саме таким чином".

Нагадаємо, у грудні Дженніфер Еністон очолила рейтинг Топ-100 найсексуальніших жінок усіх часів за версією журналу Men`s Health.



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