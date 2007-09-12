У НСПУ відбудеться прес-конференція, присвячена відкриттю Всеукраїнської наради молодих літераторів

17 вересня 2007 року о 10.30 відбудеться прес-конференція, присвячена відкриттю Всеукраїнської наради молодих літераторів. Нарада проходитиме 17-21 вересня в Ірпінському будинку творчості (Київська обл.). Місце проведення прес-конференції - Національна Спілка письменників України, конференц-зал, вул. Банкова, 2 (м. «Хрещатик»).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter