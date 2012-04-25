Олега Наливайка обрали головою Cпілки журналістів

Президента інформаційного агентства УНІАН Олега Наливайка обрано головою Національної спілки журналістів України.

Таке рішення ухвалили делегати XII з`їзду Національної спілки журналістів України, повідомляє «Телекритика».

На посаду голови НСЖУ були висунуті три кандидатури: Олега Наливайка (його кандидатуру запропонувала Черкаська обласна організація НСЖУ), Віктора Набруска (від Київської міської організації НСЖУ) та Юрія Работіна (від Одеської регіональної організації НСЖУ).

Вибори проходили у два тури. В першому турі за О.Наливайка проголосували 125 делегатів, за В.Набруска - 102, за Ю.Работіна - 16. Загалом голосували 249 делегатів з понад 250, які зареєструвалися на з`їзді.

До другого туру пройшли О.Наливайко і В.Набруско. Перший набрав 136 голосів (необхідний мінімум - 131), другий - 101. У другому турі голосував 241 делегат, чотири бюлетені виявилися недійсними. Таким чином, переміг О.Наливайко.

Головою ревізійної комісії з`їзд обрав Йосипа Бурчо.

О.Наливайко раніше був секретарем НСЖУ.

До цього головою спілки протягом 15 років був Ігор Лубченко.