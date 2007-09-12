На «Арт-раут» до Львова з’їдуться Лімонов, Подерев’янський, Бергер…

27 жовтня уперше в Україні відбудеться міжнародний «Арт-раут» діячів сучасного мистецтва за участю передових митців, для котрих не існує кордонів, — про це сьогодні, 12 вересня, з посиланням на арт-критика Ростислава Соколовського, повідомив кореспондент ЗІКу.

За один 5-годинний вечір у Львові будуть репрезентовані твори художників, фотографів, скульпторів, прозаїків, поетів представників сучасного мистецтва з різних країн.

У рамках акції в «Хмільному домі Роберта Домса» влаштують перегляд українського, німецького, американського та італійського короткометражного кіно. Мультикультурний і мультимедійний мистецький Львів отримає можливість не тільки за один вечір ознайомитися одразу із багатьма видами сучасного мистецтва, а й побачитися із колишніми львів’янами, які успішно реалізують свої творчі потенції у світі.

Організаторами «Арт-рауту» виступили незалежна культурна організація «Ротт», а також низка митців із Німеччини та України. На відвідувачів творчої вечірки чекає знайомство з Борисом Бергером (скульптура, кіно) та його донькою Алісою, Гунтером Шойценом (фотографія), Мареком Криштовським (плакатна графіка), Ярославом Куріциним (слем), Анастасією Бучко (мистецькі програми московської редакції радіо «Свобода»), московською групою «Пьотр Новіч», московським поетом Левом Рубінштейном, культуртрегерами журналу «ШО» Олександром Кабановим та Анатолієм Ульяновим (слем), а також Едуардом Лімоновим та Лесем Подерев’янським, відрекомендовувати яких культурним людям зайве.