Експертиза підтвердила: картини Глущенка у Кабміні — фальшивки

Деякі мистецтвознавці припускають, що копії полотен виконані протягом 5-10 останніх років.

Експертиза підтвердила, що картини видатного українського художника Миколи Глущенка, які висять у Кабміні, є підробками (УНІАН писав про це у матеріалі "Як у Кабміні покрали картини").

Про це пише Дзеркало тижня, посилаючись на результати хімічної експертизи картин Глущенка «Дніпровські далі» і «Село Біля річки». Як відомо, саме ці роботи майстра викликали сумніви фахівців в плані їхньої автентичності.

Як повідомили у Мінкульті, згідно з результатами хімічної експертизи «картини Глущенка „Дніпровські далі“ і „Село біля річки“ є копіями». Ось що викладено у звіті експертів: «Характер люмінесценції цинкового білила у фарбовому шарі, а також ступінь висихання фарбового шару всіх відібраних проб відповідають живопису, створеному в ХХІ сторіччі». Подібні висновки підтверджує і стилістична, тобто візуальна експертиза. Деякі мистецтвознавці припускають, що копії картин Глущенка виконані протягом 5-10 останніх років.

На запитання журналістів «що буде після таких сенсаційних результатів експертизи?» міністр культури Михайло Кулиняк відповів: «Будуть наступні дії правоохоронних органів. Коли були створені ці підробки? На якому етапі вони потрапили в Кабмін — з Національного музею? Хто з керівників Національного музею і чиновників причетний до цієї обурливої історії? Повторюся, ці питання вже не до міністра культури, а тільки лише до слідства».

У свою чергу Мінкульт підготував указ, згідно з яким всі національні музеї повинні подати екстрену звітність щодо наявності та збереження картин, які передано з музейних фондів в інші установи.