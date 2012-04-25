Чубай та Бурмака допоможуть Церкві популяризувати духовність

19 травня умісті Вишневе (біля Києва) відбудеться фестиваль духовної та етнічної культури «Обнова».

Про це повідомили УНІАН в Центрі академічного душпастирства Української Греко-Католицької Церкви.

Як повідомляється, метою фестивалю є через музику та народне мистецтво донести духовність до широкого кола людей, зокрема молоді.

Розвивати українську культуру та популяризувати духовність уже погодилися співаки Тарас Чубай, Марічка Бурмака та гурт «ТаРУТА». Є попередні домовленості також з іншими відомими музикантами.

Організатор фестивалю, голова Центру академічного душпастирства УГКЦ о. Володимир Мальчин зазначає, що УГКЦ має великий досвід відтворення і розвитку української культури в історії та надзвичайний культуротворчий потенціал сьогодні.

«Крім духовної опіки вірних, УГКЦ завжди була центром розвитку українства та національної культури, як в Україні так і за кордоном. Саме завдяки Церкві українці не асимілювалися в діаспорі. Протягом століть через монастирі та церковні школи, українська Церква виховувала культурних діячів і національних провідників, займалася видавничою справою, відкривала читальні, організовувала театри», – розповідає о. Володимир Мальчин.

Фестиваль «Обнова» триватиме один день і розпочнеться екуменічною молитвою за українську молодь. Далі буде денна та вечірня музична програми, мистецькі майстер-класи, виставка-продаж виробів народних майстрів та дитячий майданчик.

«Особливістю нашого фестивалю є також те, що разом з Церквою його організовує молодь із київського товариства «Обнова». Таким чином Церква рухається в ногу з молодими людьми і сама залишається молодою», – продовжує о. Володимир.

“Обновляни” в свою чергу зазначають, що подібні заходи організовують не вперше, адже мають досвід організації осінніх балів, театральних дійств і різноманітних культурних заходів. «Головною метою організації саме такого фестивалю є створення відкритого простору для вияву та розвитку своєї духовності, креативності та прагнення об’єднуватись для спільної благодійної мети абсолютно різними молодими людьми, незалежно від того до якої конфесії вони належать чи якою музикою, яким мистецтвом захоплюються. Саме в такий відкритий спосіб, на мою думку, людям легше відкривати для себе красу сучасного мистецтва та музики. Разом з тим маючи нагоду пізнати та по-справжньому захоплюватись надбанням та надзвичайністю української культури. Дуже хочеться, щоб фестиваль став хорошою традицією та об’єднував різних людей для спільної мети!» – зазначає координатор фестивалю “обновлянка” Анна Холодницька.