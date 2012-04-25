Журнал «Сучасність» відновив свій вихід після 1,5-річної паузи

Після 1,5-річної перерви, пов`язаної зі зміною влади в країні, відновлено вихід часопису «Сучасність».

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив головний редактор часопису Тарас Федюк, презентуючи пілотний випуск за січень-березень поточного року.

За його словами, доля часопису «Сучасність» протягом останніх п’яти років була нелегкою, тричі журнал змушений був призупиняти вихід. Востаннє це сталося у середині 2010 року.

“Це було пов’язано зі зміною влади, і, відповідно, політики, які його фінансували, опинилися в опозиції, опинилися без грошей. Це було несподівано і для редакції, бо якби попередили раніше, ми б знайшли якиїсь вихід”, - уточнив Т.Федюк.

Він висловив переконання, що насправді Україні бракує такого журналу.

“І сьогодні, дякуючи зусиллям видавництва “Спадщина-Інтеграл”, засновником якого є фірма “Спадщина”, цей проект розпочато зараз, тобто, відновлено вихід журналу. Це перший пілот, яким ми будемо розраховуватись за борги 2010 року. Ми сподіваємося на те, що тепер журнал буде виходити повсякчас і завжди, і надовго”, - сказав головний редактор.

За словами Т.Федюка, буде активізовано авторів часопису, які співпрацювали з ним раніше, а також залучатмуться молоді талановиті письменники.

Він висловив сподівання, що оновлений журнал зацікавить читачів і завдяки новому підходу в розповсюдженні його номерів (посилення роботи над передплатою) стане самоокупним та незалежним.

“Абсолютно мізерна цифра - 1,5 тисячі передплатників - забезпечать його регулярний вихід без додаткового фінансування”, - сказав Т.Федюк.

За його інформацією, передплата коштуватиме 220-230 грн на рік, на друге півріччя 2012 року – 106 грн, і це 20 грн у передплаті за номер.

Головний редактор нагадав, що у часописі 2009 - 2010 рр. були “прем’єри” вже широко відомих романів Василя Шкляра “Чорний ворон”, Оксани Забужко “Музей покинутих секретів”.

“Я хотів ще назвати прізвища письменників, науковців, авторів сучасності, які були в нас у попередній каденції. Це не всі звичайно прізвища. Це Іван Дзюба, Любомир Гузар, Мирослав Попович, Тарас Возняк, Сергій Жадан, Юрій Вінничук, Кость Москалець, Станіслав Кульчицький, Мілорад Павич, Петро Мідянко, Юрій Андрухович, Сергій Грабовський. Будемо сподіватись, що українська світова література і наші автори залишаться з нами”, - підкреслив головний редактор.

Як нагадав співголова редакційної ради часопису, письменник, громадський діяч Іван Дзюба, часопис «Сучасність» був заснований у 1961 році у Мюнхені групою емігрантів, які на той момент вже 15 років жили за межами України і відчули потребу видавати журнал незалежної української думки. Безпосередньо в Україні журнал почав видаватись з 1992 року.

Пілотний номер можна вже придбати у книгарнях, крім того, 500 екземплярів буде відправлено поштою усім передплатникам, які були в журналу на момент призупинення його виходу в 2010 році, “як вибачення за перерву”.

Т.Федюк висловив сподівання, що вдасться налагодити передплату “Сучасності” для українців, які проживають за кордоном. За його словами, є плани зробити згодом й інтернет-версію журналу.