Парламент Канади визнав праведником митрополита Шептицького
Вголос виступав проти насильства
Нижня палата парламенту Канади одноголосно визнала прикладом «відданості основним правам людини» діяльність митрополита УГКЦ Андрея Шептицького під час Другої світової війни.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Конгрес українців Канади.
Пропозицію відзначити діяльність очільника найбільшої релігійної громади Західної України вніс до парламенту міністр громадянства, імміграції і багатокультурності Канади Джейсон Кенні.
Канадські парламентарії відзначають, що «в найпохмуріший період історії Європи, під час масового вбивства євреїв і нацистської окупації митрополит Шептицький вголос виступив проти насильства у своїй проповіді «Не убий». Завдяки його зусиллям врятовані понад 160 євреїв, один із яких був присутній на засіданні Палати громад парламенту Канади під час ухвалення рішення.