У Донецьку відбудеться IV Міжнародний арт-фестиваль «Соляна симфонія»

5-7 жовтня у Донецькій області в місті Соледар відбудеться 4-й Міжнародний арт-фестиваль «Соляна симфонія».

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив ініціатор фестивалю, почесний президент благодійного фонду сприяння культурі та мистецтву «Перша Скрипка» Крістіан ГЕССЛЬ.

За словами К.ГЕССЛЯ, основні заходи відбуватимуться у соляній шахті міста Соледар, на глибині 288 метрів.

Він також повідомив, що відвідувачі у рамках фестивалю «Соляна симфонія» зможуть відвідати балет «Пори року» Вівальді у виконанні балетної школи Вадима ПИСАРЕВА, концертну програму, представлену зірками Віденської опери – Казаріною КОРЕЗЗІ та Оленою СУВОРОВОЮ, у супроводі Донбаського симфонічного оркестру.

Також у рамках фестивалю мистецтв, зазначив ініціатор, гості матимуть можливість відвідати виставки, особисто познайомитися з відомими художниками й письменниками України.

За словами К.ГЕССЛЯ, фестиваль завершить виступ оркестру контрабасистів з Франції.

Він також повідомив, що крім різноманітної музичної програми фестивалю гостям буде запропоновано різноманітну кулінарну програму від відомої австрійської кулінарної школи «Modul» (Відень), під керівництвом шеф-повара Готфріда А.ГАНСТЕРЕРА.

Як зазначила одна з організаторів фестивалю, заступник голови правління роздрібного бізнесу комерційного банку «Актив банку» Наталія ДУБОВИК, метою даного проекту є об’єднання культур декількох країн, а також розширення ділових і культурних контактів української та закордонної еліти.

Інший співорганізатор «Соляної симфонії», спеціаліст зі зв’язків з громадськістю ТОВ «Іст - Вест Консалт» Дмитро ВІТВИЦЬКИЙ зазначив, що загальний кошторис фестивалю становить 300- 350 тис. євро.

Вартість квитка, за словами Д.ВІТВИЦЬКОГО, на один день фестивалю становитиме близько 300 євро, а вся програма фестивалю плюс vip-бенкет - 1000 євро.

Учасники прес-конференції також зазначали, що приміщення соляної шахти розраховане на 350 осіб, тому відвідувачів будуть запрошувати у індивідуальному порядку.

Як повідомив К.ГЕССЛЬ, участь у фестивалі братимуть колективи з України, Австрії і Туреччини.

За словами Д.ВІТВИЦЬКОГО, для представників ЗМІ, акредитованих на концертні програми фестивалю «Соляна симфонія», 5, 6, 7 жовтня буде надано чартерний рейс Київ-Донецьк-Київ і трансфер Донецьк-Соледар-Донецьк.

***Перший фестиваль мистецтв «Соляна симфонія» відбувся у Соледарі у 2004 році, аналогом цього заходу послужило проведення «Соляної симфонії» 2005 у Національній Опері України в Києві.