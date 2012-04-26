На травневі свята до Криму пустять додаткові поїзди

"Укрзалізниця" додала сім додаткових поїздів у кримському напрямку на травневі свята, відреагувавши на масові скарги пасажирів, які за тиждень до вихідних вже не змогли придбати квиток. Про це пише газета "Сегодня".

Зокрема, додані три потяги до Києва, два - до Дніпропетровська, по одному - до Кривого Рогу і Львова. Курсувати вони будуть з 26 квітня по 13 травня.

«Це пов`язано з високим пасажирооборотом, - повідомили в прес-службі Рескому з транспорту і зв`язку. - Всі місця вже розкуплені, а охочих приїхати в Крим дуже багато».