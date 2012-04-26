У "Парку Київська Русь" відсвяткують Всесвітній день танцю

У Центрі культури та історії Давньої Русі "Парк Київська Русь" 29-30 квітня пройде спеціальна хореографічно-театралізована програма до Всесвітнього дня танцю – "Слов’янські танці". Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, за виступами танцювальних колективів можна буде прослідкувати історію танцю – від прадавніх форм – хороводів, до сучасного хіп-хопу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, за виступами танцювальних колективів можна буде прослідкувати історію танцю – від прадавніх форм - хороводів до сучасного хіп-хопу.

«Танець – це мистецтво, у якому люди намагалися виявити себе із давніх давен і роблять це до сьогодні. Запланований виступ танцювального колективу Lelio під керівництвом хореографа-постановника Лілії Климчук. Але родзинкою стане те, що відвідувачі не залишаться пасивними глядачами, а зможуть взяти активну участь у дійствах: покружляти у запальних хороводах, як це робили давні слов’яни, чи отримати майстер-клас від знаних хореографів із більш сучасних і складних видів танцю», - розповіли у Парку.

Як повідомили організатори, для дітей заплановані середньовічні ігри та розваги на дитячому майданчику, катання на поні, а ще – майстер-класи ліплення з глини та з виготовлення ляльки-мотанки. Для дорослих – стрільба з лука, метання сокир, списів чи ножів у середньовічному тирі, пророкування від волхвині, катання на конях. Та для всіх – цікаві екскурсії парком, смачні страви середньовічної кухні, можливість переодягтися у костюми жителів давнього Києва та затишна гостина у хана в таборі кочівників.

29 квітня за сприятливих погодних умов в рамках Турніру повітряних витязів над «Парком Київська Русь» літатимуть повітряні кулі, а кращі представники аероспорту боротимуться за ключ від Дитинця Києва.

Рух маршрутного таксі 29-30 квітня та 1-2 травня від станції метро «Видубичі» (зупинка біля супермаркету ”Фуршет”) починається з 10.00. Відправка - кожні 2 години. Остання відправка з ”Парку Київська Русь” у селі Копачів - о 20.30.